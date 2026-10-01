Bağyüzü İlkokulu öğrencileri Ayvalık itfaiyesini ziyaret edip haftayı kutladı - Son Dakika
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Bağyüzü İlkokulu öğrencileri Ayvalık itfaiyesini ziyaret edip haftayı kutladı

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Bağyüzü İlkokulu öğrencileri Ayvalık itfaiyesini ziyaret edip haftayı kutladı
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Ayvalık'ta Bağyüzü İlkokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğretmenleriyle İtfaiye Haftası'nda itfaiyecileri ziyaret ederek haftalarını kutladı. Ziyarette itfaiye araçları ve ekipmanları incelendi, yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İtfaiye Haftası dolayısıyla Bağyüzü İlkokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğretmenleri eşliğinde Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Öğrenciler, özellikle yaz aylarında Ayvalık ve çevresinde meydana gelen yangınlara müdahalelerde gösterdikleri gayret, fedakarlık ve görev bilinci nedeniyle itfaiyecilere teşekkür ederek İtfaiye Haftası'nı kutladı.

İtfaiye araçlarını yakından incelediler

Ziyaret sırasında Bağyüzü İlkokulu öğrencileri, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde kullanılan itfaiye araçları ile yangınlara ve diğer acil durumlara müdahalede kullanılan ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

İtfaiye personeli tarafından öğrencilere araç ve ekipmanların kullanım amaçları anlatılırken, ekiplerin yangın ve diğer acil durumlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Yangın anında ne yapmaları gerektiğini öğrendiler

Ziyaretin eğitim bölümünde ise öğrencilere yangınların önlenmesi için alınabilecek tedbirlerle, bir yangın sırasında nasıl davranılması gerektiği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren afet ve yangınlara karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen ziyarette, okullarda verilen eğitimlerin bu tür uygulamalı etkinliklerle desteklenmesinin öğrencilerin farkındalıklarının artırılmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

İtfaiye personeli de anlamlı ziyaretleri nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a, Bağyüzü İlkokulu öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
GüvenlikİtfaiyeAyvalıkGüncelEğitimSon Dakika

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