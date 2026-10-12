MEB Bakan Yardımcısı Ökten, Çorum'da İmam Hatip Okulları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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MEB Bakan Yardımcısı Ökten, Çorum'da İmam Hatip Okulları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

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MEB Bakan Yardımcısı Ökten, Çorum\'da İmam Hatip Okulları Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Çorum'da düzenlenen İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim yöneticileri ve okul müdürleriyle buluştu. Toplantıda nitelikli din öğretimi, akademik başarı ile değer bilincinin bütünleşmesi ve projelerin etkin uygulanması vurgulandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Çorum'da düzenlenen "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı"na katılarak eğitim yöneticileri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Çorum'da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı", Şehit Osman Aslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında Çorum'a gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, okul girişinde derece elde eden öğrenciler tarafından karşılandı. Karşılama töreninde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü'nün şampiyon sporcuları ile Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Musiki Bölümü Türkiye birincisi öğrencileri hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda din öğretiminde niteliğin artırılması hedefinden bahsetti. Akademik başarının ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştirilmesine vurgu yapan İşleyen, inanç ve medeniyet değerlerini özümsemiş, şahsiyet sahibi nesiller yetiştirmenin öncelikli gayeleri olduğunu ifade ederek okullarda güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ise imam hatip okullarının tarih, birikimine ve öğrencilerin yetişme sürecine sunduğu katkılara değindi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin sahada karşılık bulmasının önemini vurgulayan Ökten, bu çalışmaların bütün okullarda düzenli ve etkili biçimde uygulanması gerektiğini belirtti. Projelerin uygulama süreçlerinin yakından takip edileceğini ifade eden Ökten, akademik başarıyı ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştiren bir eğitim anlayışının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Celile Eren ÖktenEğitimÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: MEB Bakan Yardımcısı Ökten, Çorum'da İmam Hatip Okulları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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