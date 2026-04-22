Bartın'da 8 Bin Öğrenciye Oyuncak Dağıtıldı

BARTIN'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 8 bin 50 öğrenciye oyuncak dağıtıldı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başlattığı '23 bin oyuncak projesi' kapsamında bir iş insanının katkılarıyla 41 ilkokulda 8 bin 50 öğrenciye oyuncak dağıtımı gerçekleşti. Çaydüzü ilkokulundaki 600 öğrenciye toplantı salonunda oyuncakları Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve okul müdürü Celal Denizer ve öğretmenler tarafından verildi.

Oyuncak projesi kapsamında İstanbul'dan gelecek oyuncaklarında önümüzdeki günlerde öğrencilere dağıtılacak.

