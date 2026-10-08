Bartın\'daki dil ve çeviribilim kongresinde yapay zekanın çeviriye etkisi ele alınacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Dil ve Çeviribilim Kongresi'nde yapay zekanın çeviri süreçlerine etkisi, sözlü çeviri uygulamaları, makine çevirisi ve çeviribilimin geleceği ele alınacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), farklı bilim alanlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ, Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Dil ve Çeviribilim Kongresi'nde alanlarında güncel çalışmalar yürüten akademisyen ve araştırmacıları Bartın'da buluşturuyor. Üç gün boyunca kongrede farklı ülkelerden katılımcılar yüz yüze ve çevrim içi oturumlarda bildirilerini sunacak.

6. Uluslararası Dil ve Çeviribilim Kongresi, Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan tören ile başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından BARÜ ve Selçuk Üniversitesinin tanıtıldığı kısa filmlerin izlenmesiyle devam etti. Açılış konuşmalarını ise BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Cem Odacıoğlu, Selçuk Üniversitesinden Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur Köksal, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Yazıcı ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya yaptı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal gönderdiği videoyla çevirinin dönüştürücü etkisinden bahsetti.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Köksal, kongreyi BARÜ ev sahipliğinde gerçekleştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu kongrede farklı ülkelerden 130'u aşkın bildiri sunulacak. ABD'den Cezayir'e, Özbekistan'dan Çin'e dünyanın dört bir yanından katılımcımız var. Bu vesileyle kongrenin gerçekleştirilmesinde bize destek olan başta Bartın Üniversitesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise "Bugün burada hem çevrim içi hem yüz yüze sunulan bildirilerle birçok yeni bilgi dünyayla buluşacak. Sunulan bildiriler sözlü olarak kalmayıp dergilerde, kitaplarda Üniversitemiz ve Selçuk Üniversitesinin ortak üretimi olarak yer alacak. Dil ve çeviribilim, mütercim tercümanlık, betimleyici çalışmalar, kuramsal çalışmalar ve uygulamalı araştırmalar akademik çıktılara dönüşecek. Dünyanın farklı yerlerinden dil ve çeviri alanında üretim yapan araştırmacılar buraya geldi. Bartın'dan yükselen uluslararası üretim merkezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dil bilimi, çeviri çalışmaları, ikinci dil sahibi olma, kültür çalışmaları ve yabancı dil öğretimi alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getiren kongre farklı oturumlarla devam edecek. Dil bilimi, çeviri çalışmaları, ikinci dil sahibi olma, kültür çalışmaları ve yabancı dil öğretimi alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getiren kongre farklı oturumlarla devam edecek.