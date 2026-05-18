Başkan Toptaş: "imam hatiplilik" bir felsefe ve kültürdür"

18.05.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş'taki imam hatip mezunları buluşmasında, imam hatip liselerinin sadece eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir kültür ve anlayışın temsilcisi olduğunu belirtti. Toptaş, bu okulların Türkiye'nin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen imam hatip mezunları buluşma programına katılan Başkan Toptaş, çocukluk yıllarının İmam Hatip Lisesi çevresinde geçtiğini belirterek, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmam Hatip mezunu olmadığını ancak bu kültürün içerisinde büyüdüğünü ifade eden Toptaş, "Ben bir İmam Hatip mezunu değilim ama hemen İmam Hatip Lisemizin olduğu şu az aşağı taraftaki evde büyüdüm. Buralarda bizim de hatıralarımız var. İmam Hatipli olmak farklı bir şey, İmam Hatip mezunu olmak farklı bir şey. İmam Hatiplilik sadece buradan mezun olmak değil, aynı zamanda bir felsefedir, bir anlayıştır, bir kültürdür" dedi.

İmam hatip liselerinden yetişen birçok ismin bugün devletin farklı kademelerinde görev aldığını belirten Toptaş, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugün devletimizin hem siyasi hem de bürokratik anlamda birçok kademesinde görev alan çok değerli büyüklerimiz var. Türkiye'nin son çeyrek asrına çok büyük katkılar sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

"İmam Hatip okulları Türkiye'nin gelişim sürecinde önemli bir rol üstleniyor"

İmam hatip liselerinin Türkiye'nin gelişim sürecinde önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Başkan Toptaş, bu okullardan yetişen nesillerin ülkeye hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Toptaş, "İmam Hatip Liseleri ülkemizin belli bir noktaya taşınmasında çok büyük emek sarf etmiştir ve bundan sonra da bu emek devam edecektir. Bu sadece bir mezun buluşması değil; burada geçmişimizle geleceğimiz aynı anda buluşuyor. Farklı jenerasyonlardan kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz ve hocalarımız burada bir araya geliyor. Kültürel anlamda da bu bakış açısının, bu zihniyetin devam etmesi açısından mezun buluşmalarını çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.

Program sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Toptaş, yönetim kurulu üyeleri ile programa katılan mezunlara teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

