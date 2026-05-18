Bayburt Lisesi Erasmus+ Programını Tamamladı
Bayburt Lisesi Erasmus+ Programını Tamamladı

Bayburt Lisesi Erasmus+ Programını Tamamladı
18.05.2026 10:13
Bayburt Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler, Rimini'deki Erasmus+ eğitim programını başarıyla tamamladı.

Bayburt Lisesinden 4 öğretmen ve 3 öğrencinin yer aldığı Erasmus+ kafilesi, İtalya'nın Rimini kentinde katıldıkları eğitim ve kültürel faaliyet programını tamamlayarak yurda döndü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Erasmus+ Konsorsiyum Projesi kapsamında İtalya'ya giden kafile, program süresince farklı eğitim uygulamalarını yerinde inceleme, kültürel etkileşimde bulunma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı buldu.

Bayburt'u ve Bayburt Lisesini İtalya'da temsil eden öğretmen ve öğrenciler, Rimini'deki programda edindikleri bilgi, birikim ve tecrübelerle okullarına döndü.

Programın, öğrencilerin farklı kültürleri tanımasına, öğretmenlerin ise eğitim alanındaki iyi uygulamaları yerinde görmesine katkı sağladığı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Dünya, Son Dakika

