Bayburt'ta meslek lisesi öğrencisi 4 ayda yazdığı romanı okuyucuyla buluşturdu - Son Dakika
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Bayburt'ta meslek lisesi öğrencisi 4 ayda yazdığı romanı okuyucuyla buluşturdu

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Bayburt\'ta meslek lisesi öğrencisi 4 ayda yazdığı romanı okuyucuyla buluşturdu
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Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Eren Özeler, yaklaşık 4 aylık çalışmayla 'Dalgaların Ardındaki' romanını tamamladı. Öğretmeni Arif Köprücü, teknoloji bağımlılığının arttığı dönemde bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Eren Özeler, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından 'Dalgaların Ardındaki' isimli romanını tamamladı. Sayısal alanda eğitim gören Özeler, edebiyata duyduğu ilgiyle kitap yazdı.

Çocukluk yıllarından bu yana kitap okuyan Özeler, okuduğu eserlerdeki olayları kendi bakış açısıyla yeniden kurgulama düşüncesinin kendisini yazmaya yönelttiğini kaydetti. Batı ve Türk edebiyatına ilgi duyan Özeler, "Okuduğum kitaplarda ben olsam burada böyle yapardım diyordum. Sonra düşününce dedim ki ben de kitap yazayım ve öyle yapayım" dedi.

Yazım sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü dile getiren Özeler, şiir de yazdığını ve ilerleyen dönemde bir şiir kitabı kaleme almak istediğini söyledi.

Romanında dostluk, vefa ve umut temaları öne çıkıyor

Özeler'in kitabında Akela ile geçmişin yükünü taşıyan denizci Marin'in hikayesi anlatılıyor. Babasından kalan emanetlerin peşine düşen Akela'nın denizlerde başlayan yolculuğunda dostluk, vefa, kayıp ve umut temaları işleniyor.

Alexandre Dumas ve Jack London gibi Batılı yazarların eserlerinden ilham aldığını belirten Özeler'in yaklaşık 200 sayfalık romanında deniz, karakterlerin yaşamındaki değişimlerin ve karşılaştıkları zorlukların merkezinde yer alıyor. Akela'nın geçmişten kalan emanetlerin izini sürerken çıktığı yolculukta, kayıplar karşısında umudu koruma ve dostluğun önemi öne çıkıyor.

"Teknoloji bağımlılığının arttığı dönemde böyle bir çalışma bizi mutlu etti"

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arif Köprücü, Özeler'in daha önce de şiir çalışmaları yaptığını belirterek, öğrencisinin romanını tamamlayıp okuyucuyla buluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknoloji bağımlılığının arttığı dönemde öğrencilerin edebiyata yönelmesinin önemine dikkat çeken Köprücü, "Öğrencimiz Muhammed Eren Özeler'in 'Dalgaların Ardındaki' kitabı okuyucuyla buluştu. Teknoloji bağımlılığının arttığı günümüzde öğrencimizin böyle bir çalışmaya imza atması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Öğrencimizin daha önce de şiir çalışmaları vardı. Onların hepsi kitap haline gelmedi ama ilk romanını okuyucuyla buluşturdu. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Meslek lisesi memleket meselesi diyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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