Bayburt\'ta öğrencilerden şiir programı ve karma resim sergisi

Bayburt Şehitler Ortaokulunda, 'İnsan' temalı şiir programı gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilerin eserlerinden oluşan karma resim sergisinin açılışı yapıldı.

Okulda düzenlenen program, öğrencilerin farklı tekniklerle ortaya koyduğu resimlerin yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Renk, kompozisyon ve tema bakımından çeşitli çalışmaların bulunduğu sergide, öğrencilerin yıl boyunca emek verdiği eserler katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkçe zümresi koordinesindeki şiir programında ise öğrenciler, insan sevgisi, merhamet, vicdan, birlik, saygı ve toplumsal değerleri konu alan şiirleri seslendirdi. Geleneksel dekorlarla hazırlanan salonda sahne alan öğrenciler, şiirleri duygu ve içtenlikle izleyicilere aktardı.

Programa Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT