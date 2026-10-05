BEUN Çaycuma'da GES'i başlattı, Tıp Fakültesi elektriğinin yüzde 25'i güneşten olacak - Son Dakika
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BEUN Çaycuma'da GES'i başlattı, Tıp Fakültesi elektriğinin yüzde 25'i güneşten olacak

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BEUN Çaycuma\'da GES\'i başlattı, Tıp Fakültesi elektriğinin yüzde 25\'i güneşten olacak
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BEUN, Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkesindeki GES projesinde ilk kazmayı vurarak yapım çalışmalarını başlattı. KAYEP kapsamında kurulacak 1500 kWe kapasiteli santral, Tıp Fakültesinin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sürdürülebilir kampüs vizyonu ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde hayata geçireceği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde, sahadaki ilk kazmayı vurarak yapım çalışmalarını başlattı.

Dünya Bankası finansmanıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında başlatılan dev projede saha düzenleme ve altyapı çalışmaları hız kazandı.

24 bin metrekarelik alanda temiz enerji üretilecek

Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde yer alan yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda kurulan 1500 kWe (1861,2 kWp) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında ürettiği elektrik enerjisini ulusal şebeke üzerinden dengeleme yöntemiyle BEUN Tıp Fakültesine aktaracak. GES'in devreye girmesiyle birlikte Tıp Fakültesinin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

Yaklaşık 25 yıl boyunca temiz enerji üretmesi öngörülen santral, BEUN'un enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltacak; akademik ve uygulamalı araştırmalara da canlı bir laboratuvar sunacak.

Rektör Ulusoy: "Kendi enerjisini üreten çevreci kampüs modeli oluşturuyoruz"

Saha çalışmalarının başlamasıyla birlikte projenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve bölge için stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu sözleri ifade etti:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için çevreci, yenilikçi ve kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çaycuma yerleşkemizde saha çalışmalarını başlattığımız Güneş Enerjisi Santrali yatırımı, yeşil kampüs vizyonumuzun en somut ve stratejik adımlarından biridir. İnşallah projemiz tamamlandığında Tıp Fakültemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık dörtte birini güneşten karşılayacağız. Bu sayede hem ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayacak hem de karbon salımını düşürerek doğanın korunmasına katkı sunacağız. Yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı, kendi enerjisini üretebilen ve geleceğe değer katan bir üniversite modeli inşa etmek için çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle ülkemizin yeşil dönüşüm vizyonuna katkı sunan bu önemli yatırımın Üniversitemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Bakanlığımızın yetkililerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyor; projenin hayata geçirilmesinde emek veren değerli çalışma arkadaşlarıma ise canı gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA
EkonomiEğitimEnerjiÇevreSon Dakika

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