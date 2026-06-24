BEUN\'un Tıp Dergisi DOAJ\'a Dizinlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), bilimsel yayıncılık alanındaki uluslararası görünürlüğünü ve akademik gücünü artıran önemli bir başarıya daha imza attı. BEUN tarafından yayımlanan Batı Karadeniz Tıp Dergisi (Medical Journal of Western Black Sea), dünya genelinde açık erişimli ve hakem değerlendirmesinden geçen nitelikli akademik dergilerin yer aldığı saygın dizinlerden biri olan Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından dizinlenmeye başladı.

Bilimsel yayıncılıkta kalite, şeffaflık ve erişilebilirlik kriterlerinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen DOAJ'da yer alma başarısı, Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin uluslararası akademik görünürlüğünü güçlendirirken, yayımlanan bilimsel çalışmaların küresel ölçekte daha geniş araştırmacı kitlelerine ulaşmasına da önemli katkı sağlayacak.

Bilimsel niteliği uluslararası ölçekte tescillendi

İlk sayısı 2017 yılında yayımlanan Batı Karadeniz Tıp Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir bilimsel dergi olarak yayın hayatını sürdürüyor. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanan dergi, yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında okuyucularıyla buluşuyor. Temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri ve cerrahi bilimler alanlarında özgün araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplara yer veren dergi; bilimsel etik, tarafsızlık ve akademik kalite ilkelerini esas alarak tıp biliminin gelişimine katkı sunmayı hedef ediniyor. Halihazırda TR Dizin tarafından taranan Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin, şimdi de DOAJ tarafından kabul edilmesi; derginin yayın politikası, bilimsel standartları ve editöryal süreçlerinin uluslararası ölçekte uygunluğunu ortaya koyan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Batı Karadeniz'den dünyaya açılan bilim köprüsü

Batı Karadeniz Tıp Dergisi, tıp alanında çalışan araştırmacılar, akademisyenler ve sağlık profesyonelleri için güvenilir bir bilimsel kaynak olma misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Dergi; klinik uygulamalara katkı sağlayan çalışmaların, tanı ve tedavi alanındaki yeniliklerin, deneysel ve gözlemsel araştırmaların bilim dünyasıyla paylaşılmasına imkan tanırken, aynı zamanda genç araştırmacılar için de önemli bir akademik platform görevi üstleniyor.

Rektör Özölçer: "Bu başarı üniversitemizin bilimsel vizyonunun güçlü bir yansımasıdır"

Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin DOAJ tarafından dizinlenmeye başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri ifade etti:

"Üniversitemizin bilimsel birikimini uluslararası akademik camiaya ulaştıran Batı Karadeniz Tıp Dergimizin, dünyanın en saygın açık erişim dizinlerinden biri olan DOAJ tarafından kabul edilmesinden büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu gelişme, dergimizin yayın kalitesinin, editöryal süreçlerinin ve bilimsel standartlarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunun önemli bir göstergesidir.

Bilimsel araştırmaların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sunmasını son derece kıymetli buluyoruz. Dergimizin DOAJ tarafından dizinlenmesi, Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda elde ettiği önemli başarılardan biridir. Bu vesileyle, dergimizin bugünlere ulaşmasında büyük emeği bulunan başta Baş Editörümüz Doç. Dr. Emrah Keskin'e, bölüm editörlerimize, hakemlerimize, yazarlarımıza ve yayın ekibimizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Bilimsel yayıncılık ciddi bir özveri, titizlik ve ekip çalışması gerektirmektedir. Batı Karadeniz Tıp Dergimizin uluslararası akademik arenadaki yerini daha da güçlendirmek, bilimsel etkisini artırmak ve daha üst düzey indekslerde yer almasını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Üniversitemizin nitelikli bilim üretme, paylaşma ve geleceği inşa etme misyonu doğrultusunda yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." - ZONGULDAK