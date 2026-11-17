Bilecik'te rehberlik ve özel eğitim çalışmaları düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin (RAM) çalışma alanları ve yürüttüğü faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Toplantıda rehberlik ve özel eğitim hizmetleri, eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçleri ile öğrencilere ve ailelerine yönelik destek çalışmaları değerlendirildi. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin geliştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi üzerinde duruldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Her öğrencimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların güçlendirilmesi ve öğrencilerimizin eğitim hayatında fırsat eşitliğinin desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.