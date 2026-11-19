Türkiye Yeşilay Cemiyeti Boyabat İlçe Başkanlığı, kuruluşunun ardından ilk resmi ziyaretini Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay'a gerçekleştirdi. Kaymakam Özbay, bağımlılıkla mücadelenin toplumun geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı Faruk Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Ömer Özbay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede İlçe Başkanı Erdem, yeni kurulan teşkilatın yol haritası, planlanan çalışmalar ve ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilecek projeler hakkında Kaymakam Özbay'a bilgi sundu.

Özellikle gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklardan korunması için kurumlar arası iş birliğinin öne çıkarıldığı ziyarette; ilçe genelinde düzenlenecek farkındalık eğitimleri, seminerler ve sosyal projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, bağımlılıkla mücadelenin toplumun geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Faruk Erdem ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Özbay, kamu kurumları olarak Yeşilay'ın ilçedeki faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaret, Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı Faruk Erdem'in, bağımlılıkla mücadeleye verdikleri destek ve misafirperverlikleri dolayısıyla Kaymakam Ömer Özbay'a Yeşilay plaketi takdim etmesiyle sona erdi.