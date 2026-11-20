Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), endüstriyel atıkların ileri teknoloji ürünlerine dönüştürülmesini sağlayan yerli ve milli üretim odaklı yeni bir patent çalışmasına imza attı.

BŞEÜ 'nün yüzde 99, Afyon Kocatepe Üniversitesinin ise yüzde 1 hak sahibi olduğu 'Hibrit Kompozit Termal Arayüz Malzemesi' başlıklı patent, alüminyum döküm süreçlerinde ortaya çıkan cürufun elektronik sistemlerin soğutulmasında kullanılabilecek yüksek katma değerli malzemelere dönüştürülmesini amaçlıyor. BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Uyan ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Özgür Cengiz tarafından geliştirilen buluş, 6XXX serisi alüminyum alaşımlarının döküm cürufunun yeniden işlenerek kompozit malzemelere dönüştürülmesini esas alıyor. Buluş kapsamında alüminyum döküm cürufu, toz metalürjisi yöntemiyle işlenerek alüminyum oksit (AlO) katkılı hibrit kompozit malzemelere dönüştürülüyor. Geliştirilen malzemenin; alüminyum oksit, bor nitrür (BN) ve karboksimetil selüloz (CMC) içeren hibrit kompozit kaplamayla desteklenmesi sayesinde mekanik dayanım ve ısıl performans özelliklerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

"Üniversite olarak bilimsel bilgiyi teknolojiye ve ekonomik değere dönüştüren çalışmaları destekliyoruz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Özellikle elektronik devrelerin soğutulması ve termal yönetim uygulamalarına yönelik geliştirilen malzemenin, elektronik devre soğutucularının yanı sıra otomotiv, enerji ve termal yönetim teknolojilerinde de kullanılma potansiyeli bulunuyor. Yapılacak yeni araştırmalarla biyomedikal uygulamalar gibi farklı alanlara uyarlanması da hedefleniyor. Patent çalışmasının, elektronik sektöründe ithal malzemelere yerli alternatif oluşturması ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Sanayi iş birlikleriyle desteklenmesi planlanan buluşun, endüstriyel atıkların yeniden değerlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve üretim süreçlerinde kaynak verimliliğinin artırılması açısından da önem taşıdığı belirtildi. Çalışmanın sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedefleriyle örtüştüğüne dikkat çekilirken, COP31 kapsamında ele alınan yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim başlıklarına da katkı sunduğu ifade edildi. Üniversite olarak bilimsel bilgiyi teknolojiye ve ekonomik değere dönüştüren çalışmaları destekliyoruz. Endüstriyel atıkların ileri teknoloji ürünlerinde kullanılabilecek yüksek katma değerli malzemelere dönüştürülmesi, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de yerli üretim açısından büyük önem taşıyor. Akademisyenlerimizin geliştirdiği bu patent, ithal malzemelere alternatif oluşturma ve dışa bağımlılığı azaltma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye, sanayiyle iş birliklerimizi güçlendirmeye ve ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu değerli çalışmada emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.