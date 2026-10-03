BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulunda hedefleri anlattı - Son Dakika
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BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulunda hedefleri anlattı

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BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulunda hedefleri anlattı
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BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2026-2027 Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda eğitim-öğretim, akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetlerine ilişkin hedefler değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile fakülte akademisyenleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedef ve önceliklerin yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve öğrenci faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak fakültenin akademik çalışmaları ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berrak Mızrak Şahin ise fakültenin mevcut durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Sağlık Bilimleri Fakültesinin üniversitenin akademik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların önemine değinerek, "Üniversitemizin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakültemiz akademisyenlerinin Q1 ve Q2 kategorisinde yer alan uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmaları, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinde yayımlanan nitelikli akademik çıktılar olarak Sağlık Bilimleri Fakültesinin bilimsel araştırma kapasitesinin gelişimine ve Üniversitemizin akademik üretim gücüne önemli katkı sağlıyor. Sağlık alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve topluma yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyor, tüm akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Toplantı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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