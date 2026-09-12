BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısında 7 bilimsel çalışma yer aldı - Son Dakika
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BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısında 7 bilimsel çalışma yer aldı

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi\'nin yeni sayısında 7 bilimsel çalışma yer aldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin 2026 yılı 4. cilt, 3. sayısı, sağlık bilimlerinin farklı alanlarından 7 bilimsel çalışmayla yayımlandı. Rektör Zafer Asım Kaplancıklı, hemşirelikten sağlık yönetimine uzanan alanlardaki makalelerin literatüre katkı sağladığını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin yayımlanan yeni sayısında, sağlık bilimlerinin farklı alanlarından 7 bilimsel çalışma yer aldı.

2023 yılında yayın hayatına başlayan ve 2024 yılından itibaren TR Dizin kapsamında indekslenen derginin 2026 yılı 4. cilt, 3. sayısı okuyucularla buluştu. Dergide hemşirelikten sağlık yönetimine, gebelik ve emzirme çalışmalarından kronik hastalıklara kadar farklı alanlarda araştırmalar yayımlandı. Dergi hakkında değerlendirme yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı, "2023 yılında ilk sayısını yayımlayan, 2024 yılından itibaren ise TR Dizin kapsamında indekslenerek yılda üç sayı çıkaran ve güncel bilimsel yayınlarla literatüre katkı sağlamaya devam eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergimizin yeni sayısı çıktı. Baş Editörlüğünü Prof. Dr. H. Tezcan Uysal'ın, Editörlüğünü Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş'in yürüttüğü dergimizin 4. Cilt, 3. Sayısında sağlık yönetimi, hemşirelik, sosyal hizmet, ebelik, çocuk gelişimi, ergoterapi, ortez ve protez, dil ve konuşma terapisi, odyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik başta olmak üzere birçok alanda özgün ve bilimsel makaleler yer alıyor. 'Effects of Video-Based Cervical Posture and Breathing Exercises on Musculoskeletal System, Pain and Emotional Stress Levels in Young Adults', 'Kanser Tedavisi Alan Ergenlerin Dijital Araç Kullanımı ve Ekran Süresine İlişkin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma', 'Vaka Temelli Öğrenme Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Performansta Öz-Yeterlikleri ve Akademik Güdülenme Düzeylerine Etkisi', 'Sentiment Analysis of Telehealth News Using the Orange Data Mining Program', 'Do Psychological Resilience and Happiness Have an Effect on Coping Behaviors with Premenstrual Changes? A Cross-Sectional Study', 'Düşük ve Yüksek Riskli Gebelik Geçirmiş Annelerin Emzirme Öz Yeterliliklerinin Karşılaştırılması' ve 'Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Patogenezinde Mikrobiyotanın ve Risk Faktörlerinin Rolü: Güncel Bulgular ve Tedavi Stratejileri' başlıklı çalışmalar yeni sayımızda okuyucularla buluşuyor" dedi.

Kaynak: İHA

Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısında 7 bilimsel çalışma yer aldı - Son Dakika

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