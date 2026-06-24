Burhaniye\'de Eğitim Toplantısı Yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Eğitim Kurulu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni başkanlığındaki toplantı ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni başkanlığında yapılan toplantıya Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç, Bülent Akmeşe ve Mustafa Gümüş ile tüm resmi-özel eğitim kurum müdürleri ve müdür yetkili öğretmenleri katıldı. Toplantı da, 2025/2026 Eğitim Öğretim Yılı II. Döneminin ve yılsonu işlemlerinin değerlendirilmesi, 2026/2027 Eğitim Öğretim Yılına hazırlık çalışmalarının görüşülmesi gibi konular hakkında bilgi verildi. - BALIKESİR