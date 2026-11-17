Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı 365 gün İlim ve İrfan Buluşmaları devam ediyor. Son İlim ve İrfan Buluşması da Bahçelievler Hacı Enver Camii'nde yapıldı

Hacı Enver Camiinde Müezzin Berke Melih Aydoğan tarafından, her gün öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının 365 Gün Din Görevlisinin El Kitabı rehberliğinde itikat ve ibadet konularında dersler gerçekleştiriliyor. Kalabalık cemaatin katılımıyla devam eden bu derslerde, dini bilgiler pekiştirilirken, doğru bilgi ve bilinçle ibadet hayatının geliştirilmesi hedefleniyor. Yapılan açıklama da, "İlme, irfana ve manevi gelişime katkı sunan bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyoruz" sözlerine yer verildi.