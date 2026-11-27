İzmir'in Çeşme ilçesinde Çağdaş Yaşam Ovacık İlkokulu 4/B sınıfının "İyilik Gönüllüleri" takımı, Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında atık malzemelerden kuş yuvaları hazırladı. Öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle yaptıkları yuvaları ağaç dallarına yerleştirdi.

Çeşme'de Çağdaş Yaşam Ovacık İlkokulu öğrencileri, Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi'nin "Sorumluluk ve İyilik Hali" teması kapsamında ekran başında geçirdikleri süreyi azaltarak kuşlar için yuva yaptı. "İyilik Gönüllüleri" adıyla projeye katılan 4/B sınıfı öğrencilerine öğretmenleri ve aileleri de destek verdi.

Atık malzemeler kuşlara yuva oldu

Öğrenciler, atık malzemeleri yeniden değerlendirerek hazırladıkları yuvaları ağaç dallarına yerleştirdi. Böylece ekran dışında geçirdikleri zamanı birlikte üretmek için kullanan çocuklar, kuşlar için de barınabilecekleri alanlar oluşturdu.

"İyilik Gönüllüleri" takımı, proje kapsamında doğaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.