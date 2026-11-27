Çeşme İmam Hatip Ortaokulu'nda 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrenciler, Tayvan'daki bir devlet okulunun öğrencileriyle İngilizce mektup arkadaşlığı sürdürüyor. Öğrenciler her ay değişik bir ortak çalışma yürütüyor ve sıradaki projelerinde yerel bilgelik öykülerini dijital kitaplara dönüştürecek.

İngilizce öğretmeni Burak Göktaş'ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında Çeşmeli öğrenciler, Tayvan'daki akranlarıyla Padlet üzerinden mektuplaşıyor. Bu yazışmalar sayesinde öğrenciler, İngilizceyi günlük iletişimde kullanma ve farklı bir kültürü akranlarından tanıma imkânı elde ediyor.

Yerel öyküler İngilizce dijital kitaplara dönüşecek

Öğrenciler her ay farklı bir proje gerçekleştiriyor; sıradaki ortak çalışmalarında ise yerel bilgelik öykülerini ele alacak. Öyküleri İngilizce yazacak olan öğrenciler, metinlerini Book Creator uygulamasında dijital kitaplara dönüştürüp arkadaşlarıyla paylaşacak. Mektuplaşmayla başlayan iletişim, dijital kitap çalışmasıyla kültürel bir paylaşıma da dönüşecek. Öğrenciler, İngilizce yazma becerilerini geliştirirken kendi kültürlerinden öyküleri akranlarına anlatma fırsatı da bulacak.