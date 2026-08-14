Cezaevlerinde Aile İletişimi Eğitimi - Son Dakika
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Cezaevlerinde Aile İletişimi Eğitimi

Cezaevlerinde Aile İletişimi Eğitimi
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Eskişehir'de tutuklu ve hükümlülere yönelik aile iletişimi ve yaşam becerileri eğitimi düzenlendi.

Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında, Eskişehir'deki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere yönelik aile içi iletişim, evlilik ve yaşam becerileri konularında interaktif eğitimler düzenlendi.

Tutuklu ve hükümlülerin aile bağlarını korumak, sağlıklı aile ilişkilerini desteklemek ve toplumsal adaptasyon süreçlerini hızlandırmak amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde önemli bir çalışma hayata geçirildi. L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen eğitim serisi, hükümlü ve tutuklulardan yoğun ilgi gördü.

"İnteraktif yöntemlerle farkındalık artırıldı"

Düzenlenen programda, bireylerin aile içi dinamiklerini güçlendirmeye yönelik kritik konular ele alındı. Eğitimlerde,

aile bireyleri arasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişimin yolları aktarıldı. Aile yapısında güven duygusunun tesis edilmesinde açık ve dürüst iletişimin rolü vurgulandı. Evlilik hayatı ve aile içi sorumluluklara dair farkındalık artırıcı bilgilendirmeler yapıldı. Teorik anlatımların yanı sıra interaktif katılım modeliyle gerçekleştirilen eğitimlerde, bireylerin kendi aile yaşamlarına dair farkındalık kazanmaları sağlandı.

Programın temel amacının; ceza infaz kurumlarında bulunan bireylerin aile bağlarını muhafaza etmelerine destek olmak ve tahliye sonrasına dönük güçlü aile temelleri oluşturulmasına katkı sunmak olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cezaevlerinde Aile İletişimi Eğitimi - Son Dakika

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