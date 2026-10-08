Cizre'de emniyet personeline AFAD ve itfaiye iş birliğiyle afet eğitimi düzenlendi. - Son Dakika
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Cizre'de emniyet personeline AFAD ve itfaiye iş birliğiyle afet eğitimi düzenlendi.

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Cizre\'de emniyet personeline AFAD ve itfaiye iş birliğiyle afet eğitimi düzenlendi.
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Cizre'de emniyet personeline AFAD ve itfaiye iş birliğiyle afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde önleyici tedbirler, doğru davranış modelleri, tahliye ve arama-kurtarma süreçleri anlatıldı; polislerin afet bilincinin artırılması hedeflendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet personeline yönelik AFAD ve itfaiye iş birliğiyle afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı anlatıldı.

Cizre'de olası doğal afet ve acil durumlara karşı kurumların müdahale kapasitesini artırmak ve toplumsal bilinci güçlendirmek amacıyla emniyet teşkilatına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Cizre AFAD ve Cizre İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme programı, Cizre çevik kuvvet salonunda yapıldı. Eğitim kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline, afet meydana gelmeden önce alınması gereken önleyici tedbirler, sarsıntı ya da acil anında sergilenmesi gereken doğru davranış modelleri ve afet sonrasında yürütülecek tahliye ile arama-kurtarma süreçleri hakkında detaylı sunum yapıldı. Polislerin afet anındaki bilgi ve bilinç düzeylerini artırmayı hedefleyen programda, kurumlar arası koordinasyonun önemine değinildi.

Afetlerin getireceği zararları en aza indirgemek için hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, doğru ve zamanında yapılan müdahalelerin can ile mal kayıplarını ciddi oranda azaltacağını vurguladı. Benzer farkındalık çalışmalarının ilçe genelindeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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