Çorum\'da okul alışverişi yoğunluğu yaşandı, öğrenciler yarın ders başı yapıyor

Çorum'da yaz tatilinin son gününde okul alışverişini yapmak isteyen öğrenciler ve aileleri, mağazalar ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

Çorum'da yarın eğitim ve öğretim hayatına başlayacak öğrenciler ile aileleri, okul alışverişi için mağazaların yolunu tuttu. Okul kıyafetleri ile defter, kalem ve benzeri okul eşyalarını almak isteyen öğrenciler sebebiyle kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Alışverişini yaparak hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, tekrar okula dönecekleri için heyecanlı olduklarını söylediler.

Çocuklarının okul hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Yunus Emre Çörüş, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başladık. Çocuklarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Bugün kıyafet ve kırtasiye eksikliklerimizi tamamladık. Yeni yıla heyecanla başlıyoruz, bütün çocuklara başarılar diliyorum" dedi.

İsmail Eymen Çörüş de, 6. sınıfa başlayacağını belirterek, "Yeni konularımız olacak ve bu beni heyecanlandırıyor. Nasıl projeler yapacağımız ve arkadaşlarımızla nasıl zaman geçireceğimiz beni heyecanlandırıyor. Okul kıyafetlerimi aldım ve yarın okula başlayacağım" diye konuştu.

Ebrar Çörüş tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getirerek, "Sınıfa başlayacağım. Derslerim bu yıl çoğalacağı için heyecanlıyım. Okul eşyalarımı ve kıyafetlerimi tamamladım. Derslerim çok olacağı ve yeni öğretmenlerimle tanışacağım için heyecanlıyım" şeklinde konuştu.