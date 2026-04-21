Başkan Durak öğrencilerle buluştu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Durak öğrencilerle buluştu.

Başkan Durak öğrencilerle buluştu.
21.04.2026 14:21  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Üzümlü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, çocukların yüzlerinde mutluluk yaratırken, Başkan Durak, geleceğin teminatı olan çocuklarla geçirdiği zamanın önemine vurgu yaptı.

Dedeli de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Üzümlü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Başkan Durak, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların bayram heyecanına ortak oldu. Miniklerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Durak, çocukların neşesi ve enerjisinin kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Program, geçmiş dönem Üzümlü Mahalle Muhtarı Aydın Bakan ve mevcut Mahalle Muhtarı Ekrem (İkram) Bakan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek 23 Nisan coşkusu hep birlikte paylaşıldı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer anlara sahne olurken, etkinlik renkli görüntülerle tamamlandı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Veysi Durak, "Üzümlü İlkokulumuzda kıymetli öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. 23 Nisan öncesinde onların sevincine ortak olmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olmak bizler için en büyük mutluluk. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Durak, programın hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenler Ferdi Bakan ve Esma Bakan'a da ayrıca teşekkür ederek, eğitim camiasının özverili çalışmalarının her zaman takdire şayan olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, hem öğrenciler hem de eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, 23 Nisan'ın birlik ve beraberlik ruhu Dedeli'de bir kez daha güçlü şekilde hissedildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Veysi Durak, 23 Nisan, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Durak öğrencilerle buluştu. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:03:09. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Durak öğrencilerle buluştu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.