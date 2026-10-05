Düzce'de sağlık personeli Alzheimer konusunda hizmet içi eğitimle bilgilendirildi - Son Dakika
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Düzce'de sağlık personeli Alzheimer konusunda hizmet içi eğitimle bilgilendirildi

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Düzce\'de sağlık personeli Alzheimer konusunda hizmet içi eğitimle bilgilendirildi
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Düzce'de Dünya Alzheimer Günü kapsamında sağlık personeline Alzheimer eğitimi düzenlendi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal'ın verdiği eğitimde korunma, bakım ve hastalık sürecinin yönetimi anlatıldı.

Düzce'de Dünya Alzheimer Günü kapsamında sağlık personeline yönelik Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık ve bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Düzce'de Dünya Alzheimer Günü farkındalık faaliyetleri kapsamında, Alzheimer hastalığına ilişkin doğru bilginin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından verilen eğitimde, Alzheimer hastalığından korunmaya yönelik yaklaşımlar ele alındı. Eğitim programında ayrıca Alzheimer hastalığının ilerleyen sürecinde bireylerin ve ailelerin karşılaşabileceği durumlar, hastaların bakım ihtiyaçları ve yaşam sürecinin daha sağlıklı şekilde yönetilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle sağlık personelinin Alzheimer hastalığı konusundaki bilgi düzeyinin artırılması, hastalıkla mücadelede doğru yaklaşımların desteklenmesi ve hasta ile yakınlarına yönelik farkındalığın güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
AkçakocaSağlıkEğitimDünyaDüzceSon Dakika

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