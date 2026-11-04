EBYÜ\'de gıda güvenliği seminerinde gıda israfı ve su verimliliği ele alındı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) gıda güvenliği ve gıda arz güvenliği konularının ele alındığı seminer gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'in konuşmacı olarak katıldığı seminer, EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakırevi Başöğretmen Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerinin yanı sıra gıda alanında eğitim gören lise öğrencilerinin de katıldığı programda, gıda güvenliği ve gıda arz güvenliği, gıda israfı ve kayıplarının önlenmesi, açlık tehlikesi, su verimliliği ve gıda okuryazarlığı konularında bilgi verildi.

Seminerde, güvenilir gıdaya erişimin önemi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Program, katılımcılara gıda güvenliği ve sürdürülebilir tüketim konusunda bilgi aktarılmasının ardından sona erdi.