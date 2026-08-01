Ekici Yaz Kurslarını Ziyaret Etti

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaz kurslarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kocatepe İlkokulunu ziyaret eden İl Müdürü Ekici, öğrencilerle bir araya gelerek kurs sürecine ilişkin keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Çocukların gerçekleştirdikleri etkinlikleri ilgiyle dinleyen Ekici, onların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerin sevgi ve coşkuyla karşıladığı Ekici, yaz kurslarının çocukların manevi, ahlaki ve sosyal gelişimlerine sağladığı katkılara vurgu yaparak tüm öğrencilere verimli ve başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.