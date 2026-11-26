Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Psikolog Emine Biral, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Psikolog Emine Biral, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin bilgiler paylaştı. Şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması, duyarlılığın geliştirilmesi ve ortak sorumluluk anlayışının önemine dikkat çekti.

Programın sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı tarafından Psikolog Emine Biral'a teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, "Kadına El Kalkamaz!" pankartıyla çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.