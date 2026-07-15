Polisten Kur’an kursu öğrencilerine 15 Temmuz anma programı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an kursu öğrencilerine yönelik anma programı düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Şekerci İsmail Yalçınkaya Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa 100 öğrenci katıldı.

Programda polis ekipleri tarafından öğrencilere 15 Temmuz'un önemi, milli birlik ve beraberlik ile vatan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, şehit ve gazilerin fedakarlıkları anlatılarak öğrencilerde milli bilinç ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN