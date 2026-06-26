Erzincan\'da 41 bin 526 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Erzincan'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne töreninde 41 bin 526 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen karne törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve eğitim sendikalarının il temsilcileri katıldı.

Vali Aydoğdu, törende "Yılın Çırağı" seçilen Halil Ömer Değirmencioğlu, "Yılın Kalfası" seçilen Mehmet Mert Polat ile Mesleki Eğitim Merkezi okul birincisi Hamza Aydın'a ve sınıf arkadaşlarına karnelerini vererek çeşitli hediyeler takdim etti.

Programda konuşan Aydoğdu, mesleki eğitimin ülkenin kalkınması ve istihdamın artırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gençlerin yalnızca teorik bilgiyle değil, üretime doğrudan katkı sağlayacak uygulamalı becerilerle yetiştirilmesinin önemine işaret eden Aydoğdu, "Geleceğin güçlü Türkiye'si; üreten, katma değer sağlayan ve emeğe değer veren nitelikli gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu doğrultuda mesleki eğitim, güçlü geleceğimizin en sağlam temellerinden biridir." ifadelerini kullandı.

İl genelinde 41 bin 526 öğrencinin bugün karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamladığını kaydeden Aydoğdu, eğitim öğretim döneminde özveriyle görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler, eğitim çalışanları ve velilere teşekkür ederek öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. - ERZİNCAN