Erzincan'da Bilim Şenliği-3 başladı, 3 günde 8 bin 700 kişiye ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika
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Erzincan'da Bilim Şenliği-3 başladı, 3 günde 8 bin 700 kişiye ulaşılması hedefleniyor

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Erzincan\'da Bilim Şenliği-3 başladı, 3 günde 8 bin 700 kişiye ulaşılması hedefleniyor
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Erzincan'da Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki Erzincan Bilim Şenliği-3, Saat Kulesi Meydanı'nda başladı. Üç tema altında 32 etkinlik ve 27 atölyenin yer aldığı şenliğin üç günde yaklaşık 8 bin 700 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Erzincan'da Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Tüm Renkleriyle Bilimi Keşfet: Erzincan Bilim Şenliği-3" başladı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünde, Erzincan Bilim ve Sanat Merkezinin koordinasyonunda düzenlenen şenliğin açılışı, Saat Kulesi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Açılış programına Vali yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Hüseyin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen şenlikle bilim ve teknolojinin toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması amaçlanıyor.

Yapay zeka, bilim ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlikte, katılımcıların bilimsel süreçlere aktif katılım sağlaması hedefleniyor.

Üç tema altında 32 etkinliğin yer aldığı şenlikte, yapay zeka temalı 12 ve bilim-teknoloji temalı 15 olmak üzere 27 atölye düzenleniyor. Program kapsamında ayrıca 2 yarışma, bir gösteri, bir etkileşimli sergi ve 2 söyleşi gerçekleştiriliyor.

Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 27 atölye liderinin görev aldığı etkinlikte, bilimsel çalışmalar uygulamalı faaliyetlerle katılımcılara aktarılıyor.

İlkokuldan liseye kadar resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin yanı sıra kent sakinlerine de hitap eden şenlikte, üç gün boyunca yaklaşık 8 bin 700 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Etkinlik, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTeknolojiErzincanEtkinlikEğitimBilimSon Dakika

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