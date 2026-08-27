Erzincan\'da Deprem Tatbikatı Hazırlıkları

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 24 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek bölge düzeyi deprem tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı yapıldı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl AFAD Müdürü Enver Özcan ve Üzümlü İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, tatbikat kapsamında yürütülecek çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları ile koordinasyon süreci ele alındı.

Kaymakam Hökelekli, tatbikatın başarılı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli hazırlıkların eksiksiz tamamlanmasının önemine işaret etti.

Toplantıda ayrıca, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ile kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.