Erzincan\'da Yavuz Selim Anaokulu öğrencileri itfaiyede bilgilendirildi

Erzincan'da Yavuz Selim Anaokulu öğrencileri itfaiyede bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da Yavuz Selim Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyenin görevleri, araç-gereçleri ve yangınlara müdahale süreçleri hakkında bilgilendirildi. Belediye yetkilileri, ziyaret sonunda öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Erzincan'da Yavuz Selim Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Gezi kapsamında öğrenciler itfaiye binasını dolaşarak, itfaiyenin görevleri, kullanılan araç ve ekipmanlar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
İtfaiye Eğitim Amirliği personelince gerçekleştirilen bilgilendirmede, öğrencilere itfaiyecilerin görevleri ve yangınlara müdahale süreçleri hakkında bilgi verildi.
Ziyaretin sonunda belediye yetkilileri, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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