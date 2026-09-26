Erzurum'da müfettiş raporları Süleyman Ekici başkanlığında masaya yatırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da müfettiş raporları Süleyman Ekici başkanlığında masaya yatırıldı

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Erzurum\'da müfettiş raporları Süleyman Ekici başkanlığında masaya yatırıldı
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Erzurum'da Bakanlık müfettişleri ve birim amirlerinin katıldığı Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında yapıldı. Toplantıda eğitim yatırımları ve müfettiş raporları ele alındı, hizmetlerinin kalitesini artıracak yol haritası belirlendi.

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ve birim amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki eğitim yatırımları, yürütülen projeler ve eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bakanlık müfettişlerinin Erzurum genelinde gerçekleştirdikleri inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan raporların ele alındığı toplantıda, mevcut uygulamaların daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Müfettişlerin saha gözlemlerine dayanan tespit, değerlendirme ve rehberlik önerileri, birim amirleriyle paylaşılarak yol haritası belirlendi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda toplantıda, eğitim hizmetlerinin Erzurum genelinde daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, bürokratik iş ve işlemlerde tam bir uygulama birliğinin sağlanması ile mevcut eğitim süreçlerinin kalitesinin artırılması için yapılması gereken çalışmalar detaylıca değerlendirildiği dile getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, eğitimde kalitenin sürekli artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına bu tür istişare ve rehberlik toplantılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA
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