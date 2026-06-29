Eskişehir\'de Aile İçi İletişim Eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik aile içi iletişim ve dijital bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilerek bakanlığın mobil uygulaması tanıtıldı.

Eskişehir'de aile yapısının güçlendirilmesi ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören kursiyer kadınlara yönelik anlamlı bir eğitim programına imza attı.Tepebaşı Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde görev yapan uzman personeller, Ertuğrulgazi ADEM kursiyerleri ile bir araya geldi. Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; aile içi bağların kuvvetlendirilmesi, sağlıklı iletişim kanallarının oluşturulması ve günümüzün en büyük problemlerinden biri olan "Dijital Bağımlılıkla Mücadele" konuları masaya yatırıldı. Uzmanlar, teknolojinin bilinçli kullanımı ve çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden nasıl korunabileceği konusunda kursiyerlere hayati bilgiler aktardı.

"İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması tanıtıldı

Eğitimin son bölümünde ise katılımcılara, çocuk gelişiminde ailelerin rolünü desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Kursiyerlere uygulamanın içeriği, çocuk yetiştirme süreçlerindeki faydaları ve rehberlik özelliklerinden nasıl yararlanabilecekleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Müdürlük yetkilileri, ailelerin bilinçlendirilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bu tür saha eğitimlerinin şehir genelinde periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR