Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, vasiyeti üzerine bedenini 5 yıl önce tıp öğrencilerine bağışlayan 82 yaşındaki çiftçi Yılmaz Kaplan için "son ders" töreni düzenlendi. Ailesi, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törenin ardından Kaplan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Seyitgazi'ye uğurlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından beden bağışçısı Yılmaz Kaplan için veda töreni gerçekleştirildi. "Anatominin Sessiz Öğretmenine Saygı ve Vefa" temasıyla düzenlenen "Son Ders" etkinliği; Yılmaz Kaplan'ın ailesi, sevenleri, tıp fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve 2021 yılında 82 yaşında vefat eden Yılmaz Kaplan, hayattayken aldığı kararla bedenini tıp fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlamıştı. Çocuklarının ve ailesinin de onay verdiği bu anlamlı vasiyet doğrultusunda, beş yıl boyunca ESOGÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kaplan'ın bedeni üzerinde eğitim görerek insan anatomisini uygulamalı olarak öğrendi. Törenin ardından Kaplan'ın cenazesi, dualar eşliğinde defnedilmek üzere Doğançayır Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

"BABAM İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR İNSANDI"

Törende konuşan Yılmaz Kaplan'ın kızı Aynur Kaplan Çağırıcı, "Babam 2021 yılında 23 Aralık'ta yaşlılıktan vefat etti. Sessiz, sakin, çalışkan bir insandı. Sağken bize böyle bir karar aldığını bildirip onaylayıp onaylamadığımızı sordu. Biz kardeşler olarak onayladığımızı söyledik ve anabilim dalı başkanlığı ile görüşüp formaliteleri tamamladık. İlkokul mezunuydu, ama hayatı boyunca yeni şeyler denemeyi seven, ileri görüşlü bir insandı. 'Tamam, uygularız babacığım' dedik ve işlemleri bitirdik" dedi.

Kaplan'ın damadı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı ise, tıp eğitiminde kadavranın hayati önemine dikkat çekerek, "Tıp fakültelerinde kadavra bulunmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Geleceğin cerrahlarının yetişmesinde bu bağışın çok büyük bir önemi var. Umuyorum bu örnek davranış diğer ailelere de ilham olur" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DE BAĞIŞ GELENEK HALİNE GELDİ

ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh Hücel de, 1997 yılında göreve başladıklarında hiç kadavra bulamadıklarını hatırlatarak, günümüzde artan toplumsal bilinç sayesinde bu sayının sevindirici boyuta ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Ferruh Hücel, "Basın ve kamuoyunun desteğiyle şu anda kadavra havuzumuzda bağışlarla gelen önemli bir potansiyel oluştu. İnsanlar artık son derece bilinçli; sağlıklı dönemlerinde gelip bağış formu dolduruyorlar" dedi. Hücel şöyle devam etti:

"Beş yıl boyunca bu kadavramızdan yüzlerce tıp öğrencisi ve asistan bizzat yararlandı. Bağışçımızın ailesine ve bu bilinci taşıyan herkese minnettarız."

ÖĞRENCİLERDEN KAPLAN'A MİNNET

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Rümeysa Ülker ise, "Kadavra üzerinden eğitim görmek, teorik bilginin yanında insan bedenini 3 boyutlu olarak öğrenmek için çok kritik. İleride hayatına dokunacağımız insan bedenini daha iyi tanımamızı sağlıyor. Bize bedenini emanet edip tıp eğitimimize katkı sunan bağışçımıza sonsuz teşekkür ve minnet duyuyoruz" diye konuştu.