ESOGÜ'den Afet Farkındalığı Projesi - Son Dakika
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ESOGÜ'den Afet Farkındalığı Projesi

ESOGÜ\'den Afet Farkındalığı Projesi
20.06.2026 16:55
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ESOGÜ, afet hazırlığı için 26 öğretmene eğitim vererek risk bilincini artırmayı hedefledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Afete Hazırlıkta Riskten Bilinçlenmeye Çok Yönlü Yaklaşım" projesi tamamlandı.

Proje kapsamında Türkiye'nin 15 farklı ilinden gelen 26 öğretmen, yedi gün boyunca afet farkındalığı, yangın, deprem, risk azaltma, doğada hayatta kalma, astronomi, ilk yardım, acil durum yönetimi, üretken yapay zeka ve konularında eğitimler aldı.

Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Ersin Karademir üstlenirken, program boyunca alanında uzman akademisyenler ve çeşitli kurumlardan uzman eğitimciler katılımcılarla bir araya geldi. Teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin afetlere hazırlık konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Projenin açılış programına Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, üniversite yöneticileri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda afetlere karşı dirençli toplumların oluşturulmasında eğitimin ve öğretmenlerin rolüne dikkat çekildi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ersin Karademir, afetlerin yalnızca müdahale aşamasında değil, hazırlık ve farkındalık boyutunda da ele alınması gerektiğini belirterek, öğretmenlerin bu süreçte önemli bir rolünün olduğunu ifade etti. Tepebaşı Kaymakamı Yücel, proje kapsamında eğitim alan öğretmenlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri görev yaptıkları okullara taşıyarak çok daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Yedi gün süren uygulamalı etkinlikler sonunda katılımcı öğretmenlere katılım belgeleri verildi. Eğitimlere katılan öğretmenlerin, proje kapsamında üretilen afet bilincine yönelik uygulamaları ve ürünleri yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencileriyle paylaşmaları bekleniyor.

Proje sayesinde doğrudan 26 öğretmene ulaşılırken, öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda gerçekleştirecekleri çalışmalar aracılığıyla yüzlerce öğrenci ve aileye afet bilinci konusunda erişim sağlanması ile birlikte yaygın etkinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, bu tür çalışmaların toplumda afet bilincinin yaygınlaştırılması ve afetlere karşı hazırlık kültürünün güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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