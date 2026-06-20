Montella için ülkesinden flaş iddia: \'\'Felaket\'\' denilerek duyuruldu

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda aldığı sonuçlar teknik direktör Vincenzo Montella'nın ülkesi İtalya'da da geniş yankı buldu.

MONTELLA İÇİN ÇARPICI İDDİA

İtalyan basınında yer alan analizlerde, Montella’nın oyun içi taktikleri ve oyuncu tercihleri sert bir dille eleştirildi. Ayrıca deneyimli teknik adam için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

''MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ ELENDİ''

La Gazzetta dello Sport, "Montella'nın Türkiye'si elendi" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda ediyor. Arka arkaya aldığı iki yenilginin ardından Türkiye, gözyaşları içinde turnuvadan eleniyor. Montella yaptığı tartışmalı tercihlerle bu kez başaramadı. " değerlendirmesinde bulunuldu.

''YA İSTİFA EDECEK YA DA İŞİNE SON VERİLECEK''

Mediaset'in yaptığı haberde ise Vincenzo Montella için "Dünya Kupası'nda Türkiye için dev felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek." ifadeleriyle İtalyan teknik adamın gruptaki üçüncü maçından sonra takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.