Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe'de Konuşuldu - Son Dakika
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Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe'de Konuşuldu

Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe\'de Konuşuldu
22.06.2026 17:13
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YÖK öncülüğünde düzenlenen etkinlikte gençlere kodlama ve robotik üzerine eğitim verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen ve ülkemizin en büyük bilim toplum buluşmalarına dönüşen Bilim Kafe etkinlikleri, bu kez geleceğin meslekleri serisi ile gençlerle buluşmaya başladı.

Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Geleceği Konuşuyoruz: Kodlamadan Robotiğe Akıllı Yarınlar" adlı Bilim Kafe etkinliği, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Gençlerle buluşuyor

YÖK'ün öncülüğünde başlatılan çalışmada, çağın meslekleri, kariyer yolları ve geleceğin becerilerini gençlerle buluşturmak amaçlandı. Geleceğin meslekleri buluşmalarının toplumla kurulan güçlü iletişim ağını daha da zenginleştirmesi ve gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği ve moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in üstlendiği "Geleceği Konuşuyoruz: Kodlamadan Robotiğe Akıllı Yarınlar" adlı etkinlikte Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi.

Geleceğin meslekleri formatlı bilim kafeler

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi olarak 60'ın üzerinde Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek toplumla bilim arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti. Üniversite tercihleri süresince geleceğin meslekleri formatlı Bilim Kafeler düzenleyeceklerini söyleyen Cömert, katkıları için Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, davetli konuşmacılara ve öğrencilere teşekkür etti.

"Teknolojik dönüşüme adapte olanlar ayakta kalacak"

Programda sektör temsilcisi olarak yer alan Mekatro Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özkan Kaya, mesleki bilgilerini ve sektörel tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Geleceği görmenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre hareket etmenin önemine değinen Kaya, teknolojik dönüşüme adapte olanların ayakta kalacağını vurguladı. Yapay zekanın sadece bugünün değil, geleceğin de konusu olmaya devam edeceğini dile getiren Kaya, yapay zekanın araç olarak görülmesi gerektiğini ve çalışma disiplininin önemini sürdüreceğini sözlerine ekledi. Şu an insanlarla çalışan robot döneminin yaşandığına işaret eden Kaya, daha sonraki dönemlerde ise insansız robotlu çalışma sistemine geçilse de nitelikli insanın öneminin artacağına dikkat çekerek daha çok işin daha az insanla yapılacağını ifade etti.

"Mezunlar robotik uygulamalar ve otonom sistemlerle ilgili firmalarda çalışabilecek"

Programın diğer konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çeven, Robotik ve Yapay Zeka Programı'nın elektrik-elektronik, mekanik ve yazılım alanlarının birleşmesinden oluştuğunu belirterek sözlerine başladı. Farklı ülkelerin tecrübeleri ve ülkenin beklentilerine göre zengin bir müfredat oluşturduklarının altını çizen Çeven, mezunların; robotik uygulamalar ve otonom sistemlerle ilgili firmalarda, özellikle teknoparklar bünyesindeki Ar-Ge firmalarında, yazılım şirketlerinde ve savunma sanayi firmalarında çalışabileceklerini ifade etti. Sektörün ihtiyaçları, beklentileri ve geri bildirimlerine göre 3+1 eğitim modeline geçtiklerini dillendiren Çeven, öğrencilerin bu modelle büyük tecrübe sahibi olduklarını söyledi.

Robotik ve yapay zeka programı geleceğin mesleklerinden

Düzce Meslek Yüksekokulu Robotik ve Yapay Zeka Programı öğrencisi Gülçin Berre Akbaş ise geleceğin mesleği olduğu için bu programı tercih ettiğini belirtti. Bir nesneyi algoritmalarla hareket ettirmenin eğlenceli olduğunu söyleyen Gülçin Berre Akbaş, bir yıllık eğitim sürecinde topluluk kurduklarını, projelere başvurduklarını ve TEKNOFEST yarışması için takım oluşturduklarını dile getirerek çok verimli bir eğitim dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Program, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe'de Konuşuldu - Son Dakika

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