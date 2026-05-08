Hakkari polisinden çocuklara trafik eğitimi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün "Karayolları Trafik Güvenliği 2024-2027 Eylem Planı" kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde çocukların trafik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Bu kapsamda trafik ekipleri tarafından Karşıyaka İlk ve Ortaokulu ile Şehit Erol Olçok Ortaokulu öğrencilerine Belediye Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve güvenli geçiş konularında bilgi aktarılırken, uygulamalı etkinliklerle kurallara uyma bilinci aşılandı. - HAKKARİ