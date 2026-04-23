İliç\'te öğrenci ve öğretmenler belediyede ağırlandı

İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri belediyede ağırladı.

Belediyede düzenlenen programda Elçi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mahmut Taşyumruk ile birlikte öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Elçi, çocukların gözlerindeki umut ve heyecanın geleceğe olan inancı güçlendirdiğini belirterek, onların bu toprakların yarınlarını şekillendireceğini ifade etti.

Şehit ve gazi çocuklarına da özel mesajlar ileten Elçi, tüm çocuklara sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu. - ERZİNCAN