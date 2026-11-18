Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile British Council iş birliğinde dünyanın farklı ülkelerinden yükseköğretim temsilcilerini İstanbul'da bir araya getiren Going Global 2026 Konferansı'nda yer aldı.

Yükseköğretim alanında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve geleceğe yönelik stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Going Global 2026 Konferansı İstanbul'da başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyona Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Prof. Dr. Halil Barış Özel, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nakipoğlu katıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile British Council iş birliğinde "Geleceğe Hazır Yükseköğretim" temasıyla yapılan konferans; Türkiye, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere farklı ülkelerden yükseköğretim temsilcilerini ve alan uzmanlarını bir araya getirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açılışını yaptığı konferansta üniversitelerde dijital dönüşüm, yapay zeka, kalite güvencesi, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararasılaşma konuları ele alındı.

YÖK'ün Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğünü artırma ve üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen konferansta, üniversitelerin küresel gelişmelere uyumu değerlendirildi. Üç gün sürecek organizasyonda yenilikçi eğitim modelleri, sürdürülebilirlik, yeşil beceriler ve üniversitelerin uluslararası rekabet gücünün artırılması gibi başlıklarda oturumlar gerçekleştirilecek.

Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Akkaya, "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde ülkemiz yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkisini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Going Global 2026 gibi uluslararası organizasyonlar, yükseköğretimdeki güncel gelişmeleri takip etme ve iş birliklerini değerlendirme noktasında büyük önem taşıyor. Biz de Bartın Üniversitesi olarak YÖK'ün yükseköğretimde kalite, dijital dönüşüm ve uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.