Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret atama sonuçları MEB'in sitesinde yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret atama sonuçları MEB'in sitesinde yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret atama sonuçları MEB\'in sitesinde yayımlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçlarını açıkladı. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında kadroya geçenlerin işlemleri sonuçlandırıldı; ataması yapılanlar için tebligat ve ilişik kesme 18 Eylül'de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında ikinci atama sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında göreve başlayan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçen öğretmenlere yönelik mazerete bağlı yer değişikliği işlemleri sonuçlandırıldı.

"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyen, bu dönemden sonra mazereti oluşan ve ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen mazeret sahibi öğretmenlerin başvuruları da değerlendirildi.

Atama sonuçları Bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edildi.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.

Kaynak: İHA
Sözleşmeli öğretmenGüncelEğitimEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:47:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret atama sonuçları MEB'in sitesinde yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement