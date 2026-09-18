Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret atama sonuçları MEB\'in sitesinde yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında ikinci atama sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında göreve başlayan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçen öğretmenlere yönelik mazerete bağlı yer değişikliği işlemleri sonuçlandırıldı.

"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyen, bu dönemden sonra mazereti oluşan ve ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçen mazeret sahibi öğretmenlerin başvuruları da değerlendirildi.

Atama sonuçları Bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edildi.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 18 Eylül itibarıyla başladı.