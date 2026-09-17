Kahta'da İlköğretim Haftası Şeyhbaba İlköğretim Okulu'nda kutlandı - Son Dakika
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Kahta'da İlköğretim Haftası Şeyhbaba İlköğretim Okulu'nda kutlandı

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Kahta\'da İlköğretim Haftası Şeyhbaba İlköğretim Okulu\'nda kutlandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Şeyhbaba İlköğretim Okulu'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, öğretmen ve öğrencilerin haftasını kutlayarak yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Şeyhbaba İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenlendi.

Şeyhbaba İlköğretim Okulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliğine Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ve kurum amirleri katıldı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının heyecanı yaşandı. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, öğretmen ve öğrencilerin İlköğretim Haftası'nı kutladı.

Eğitimin güçlü bir toplum ve aydınlık bir geleceğin en önemli temellerinden biri olduğunu belirten Kaymakam Soysal, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Soysal, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulunarak, tüm öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenlerle gerçekleştirilen programın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
AdıyamanEtkinlikGüncelEğitimKahtaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahta'da İlköğretim Haftası Şeyhbaba İlköğretim Okulu'nda kutlandı - Son Dakika
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