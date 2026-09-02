Karabük'te 3. Bölge okul müdürleri toplantısında yeni eğitim hedefleri ele alındı - Son Dakika
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Karabük'te 3. Bölge okul müdürleri toplantısında yeni eğitim hedefleri ele alındı

Karabük\'te 3. Bölge okul müdürleri toplantısında yeni eğitim hedefleri ele alındı
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Karabük'te 3. Bölge Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Toplantıda geçen dönem değerlendirilirken 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hedefleri görüşüldü ve Akbaş, kitlesel başarı ile risk yönetiminin önemini vurguladı.

Karabük'te, 3. Bölge Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı; İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, Şube Müdürü Emine Bilge Karataş ve 3. Bölge Eğitim Kurumu Müdürlerinin katılımıyla Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Toplantıda, geride kalan eğitim-öğretim döneminin değerlendirmesi yapılarak 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik hedefler ele alındı. Toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük'ün eğitim alanındaki başarılarına ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekti. Akbaş, yeni dönemde hedeflerinin tüm öğrencilerin ve okulların gelişimini desteklemek olduğunu belirterek "Bireysel başarıdan ziyade kitlesel başarıyı ön plana çıkarıyoruz" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının eksiksiz tamamlanması gerektiğini vurgulayan Akbaş, okulların fiziki şartlarının ve eğitim ortamlarının titizlikle kontrol edilmesini isteyerek, "Riski önceden iyi yönetirsek kriz yönetmemize gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Okullarda kurumsal uyum ve dayanışmanın önemine de değinen Akbaş, yöneticilerin yalnızca idareci değil, aynı zamanda liderlik rolünü de üstlenmeleri gerektiğini belirterek personel arasında sevgi, saygı ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Karabük, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük'te 3. Bölge okul müdürleri toplantısında yeni eğitim hedefleri ele alındı - Son Dakika

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