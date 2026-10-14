Karabük\'te ErasmusDays etkinliğinde 192 öğretmen ve öğrenci 250 fidan dikti

Karabük'te ErasmusDays etkinliğinde 192 öğretmen ve öğrenci 250 fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te, Akreditasyon kapsamındaki hareketlilik faaliyetlerine katılan 192 öğretmen ve öğrenciyle ErasmusDays etkinliği düzenlendi. Etkinlikte orman yangınından etkilenen alanda 250 fidanlık ağaçlandırma yapıldı, öğrenci ve öğretmen adına dikim kartları fidanlara takıldı.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde hareketlilik faaliyetlerine katılan 192 öğretmen ve öğrencileri ile ErasmusDays etkinliği gerçekleştirildi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adan Cansız, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte orman yangınından etkilenen alanda 250 fidanlık ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi. Her öğrenci ve öğretmen adına düzenlenmiş ağaç dikim kartları dikilen fidanlara takıldı. ErasmusDays Hatıra ormanı tabelası dikildi.
Kaynak: İHA
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