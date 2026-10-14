Karabük\'te ErasmusDays etkinliğinde 192 öğretmen ve öğrenci 250 fidan dikti

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul ve Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde hareketlilik faaliyetlerine katılan 192 öğretmen ve öğrencileri ile ErasmusDays etkinliği gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adan Cansız, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte orman yangınından etkilenen alanda 250 fidanlık ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi. Her öğrenci ve öğretmen adına düzenlenmiş ağaç dikim kartları dikilen fidanlara takıldı. ErasmusDays Hatıra ormanı tabelası dikildi.