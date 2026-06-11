Karabük Üniversitesi'nden Raylı Sistemler Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Üniversitesi'nden Raylı Sistemler Projesi

Karabük Üniversitesi\'nden Raylı Sistemler Projesi
11.06.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi, SİMURAY-KBÜ projesiyle raylı sistemler eğitimi için simülatör geliştiriyor.

Karabük Üniversitesi, raylı sistemler alanındaki uygulamalı eğitim altyapısını güçlendirecek SİMURAY-KBÜ projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile sözleşme imzaladı.

Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilecek "Tren Makinisti Eğitimlerinde Kullanılmak Üzere Yerli Yazılım ve Donanım Tabanlı Gerçekçi Raylı Sistem Araç Kabin Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi: SİMURAY-KBÜ" projesi kapsamında, tren makinisti eğitimlerinde kullanılacak 10 milyon 423 bin 44 TL destekli yerli sürüş simülatörü hayata geçirilecek.

Ankara'da gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeye UDHAM Başkanı Selami Yazıcı ile Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz imza attı. Törende UDHAM Ulaştırma Teknolojileri Daire Başkanı Mehmet Akif Özalp de yer aldı.

Karabük Üniversitesi heyetinde proje yürütücüsü Öğr. Gör. Muhammed Emin Arı, proje danışmanı Doç. Dr. Bilal Çolak ile araştırmacılar Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Doç. Dr. Hasan Eker ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çölova hazır bulundu. Araştırmacı ekipte ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Cihan Bayraktar ve Öğr. Gör. Aydın Özkul da yer alıyor.

Proje kapsamında Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde fiziksel makinist kabini, sürüş simülasyon yazılımı, eğitmen kontrol sistemi ve yapay zeka destekli performans değerlendirme modülünden oluşan bütünleşik bir eğitim platformu geliştirilecek.

Geliştirilecek sistem sayesinde öğrenciler; hız kontrolü, frenleme, sinyal takibi, acil durum yönetimi ve operasyonel karar verme becerilerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı bulacak. Ayrıca proje kapsamında Raylı Sistem Teknolojileri ve Sürüş Simülasyonu Laboratuvarı kurulacak.

SİMURAY-KBÜ projesiyle Karabük Üniversitesinin raylı sistemler alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesinin artırılması, öğrencilerin uygulamalı mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yerli mühendislik çözümlerine dayalı sürdürülebilir bir eğitim altyapısının oluşturulması hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi'nden Raylı Sistemler Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nden Raylı Sistemler Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.