Karaman Ermenek Cezaevi\'ndeki OHAL tatbikatında yangın ve direniş senaryosu uygulandı

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Olağanüstü Hal (OHAL) Plan Tatbikatı gerçekleştirildi.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, kurumun iç güvenliği ile acil durumlara müdahale kapasitesi değerlendirildi. Tatbikatta, hükümlülerin kurum içerisinde yangın çıkarması ve direniş başlatması senaryosu üzerinden güvenlik ve müdahale tedbirleri uygulandı. Senaryo gereği İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği, elektrik ve doğalgaz dağıtım kuruluşları ile sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından ekiplerin kısa sürede kuruma intikali sağlandı. Tatbikata katılan ekipler, görev alanları doğrultusunda gerekli güvenlik, sağlık, yangına müdahale ve diğer acil durum tedbirlerini uyguladı.

Tatbikatın, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve muhtemel olağanüstü durumlara karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.