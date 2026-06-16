Kastamonu Üniversitesi, Araştırma Destek Performansında Öne Çıktı

Kastamonu Üniversitesi, desteklenen proje sayısı ve proje bütçeleri bakımından Türkiye genelindeki 204 üniversite arasında 48'inci sırada yer alarak araştırma destek performansında ilk yüzde 25'lik dilime girdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yayımlanan üniversite bazlı destek istatistiklerine göre, Kastamonu Üniversitesi, 2021-2025 yılları arasında toplam 491 TÜBİTAK projeji başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 72'si destek almaya hak kazanırken, aynı dönemde yürürlükte bulunan proje sayısı 73 oldu. Yürürlükteki projelerin toplam bütçesi 73 milyon 594 bin 468 TL olarak kaydedilirken, projelere sağlanan toplam destek tutarı ise 44 milyon 73 bin 370 TL olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre, Kastamonu Üniversitesi, proje başvuruları, desteklenen proje sayısı ve proje bütçeleri bakımından bölgesindeki üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldı. Türkiye genelindeki 204 yükseköğretim kurumu arasında 48'inci sıraya yerleşen üniversite, araştırma destek performansı açısından ilk yüzde 25'lik dilimde konumlandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitede bilimsel araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyleyerek, "Üniversitemizde bilimsel araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını görüyoruz. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı verileri, akademisyenlerimizin proje geliştirme kapasitesinin ve bilimsel üretkenliğinin arttığını göstermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme alanındaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

Araştırmacılara yönelik proje eğitimleri, teşvik uygulamaları ve kurumsal desteklerin sürdüğünü belirten Topal, akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha fazla yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Topal ayrıca, yükseköğretimde araştırma faaliyetlerine verilen desteklerden dolayı Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu üyelerine, üniversite projelerine sağlanan katkılar nedeniyle de Orhan Aydın'a teşekkür etti. - KASTAMONU