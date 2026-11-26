Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı kazanan, fakat normal ve mazeret kayıt süreleri içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından faydalanabileceğini bildirdi.

YÖK'ün konuya dair açıklamasında, "Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni bir karar aldı. Karara göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım tarihli toplantısında alınan karar, tüm üniversitelere bildirildi. Yükseköğretim Kurulu daha önce de 2026 YKS ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı" ifadelerine yer verildi.