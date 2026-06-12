KBÜ Bitirme Projeleri Sergisi - Son Dakika
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KBÜ Bitirme Projeleri Sergisi

KBÜ Bitirme Projeleri Sergisi
12.06.2026 11:12
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Karabük Üniversitesi'nde öğrencilerin hazırladığı 220 proje sergilendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi'nde, öğrencilerin hazırladığı 220 proje ziyaretçilerle buluştu.

Karabük Üniversitesi'mde düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan yapay zeka, siber güvenlik ve robotik alanlarındaki çalışmalar yer aldı.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi binasında gerçekleştirilen sergide, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 180, Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 40 proje olmak üzere toplam 220 çalışma tanıtıldı.

Serginin açılışına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Türker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, projelerini katılımcılara tanıtarak teknik detaylar ve geliştirme süreçleri hakkında bilgi verdi. İki gün süren sergi boyunca ziyaretçiler projeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, öğrenciler de eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak sergileme imkanı elde etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ Bitirme Projeleri Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bengü Sadık Bengü Sadık:
    bu tür sergiler öğrencilerin yeteneklerini göstermesi açısından çok değerli ve teknoloji alanında gençlerin ilgisi arttığını görmek gerçekten sevindirici kültür olarak biz de zamanla akademik çalışmaları daha çok destekleyen bir toplum haline gelmemiz lazım böyle adımlar da bunun için önemli 0 0 Yanıtla
  • Şenay Rashidov Şenay Rashidov:
    220 proje ciddi bi rakam yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında çalışmalar olması da olumlu yani gençler doğru alanlara yöneliyormuş bu üniversiteyi takip etmeye başladım artık neler çıkıyor görmek istiyorum 0 0 Yanıtla
  • Serkan Erten Serkan Erten:
    böyle sergiler güzel ama avrupa ülkelerinde bu tür projeleri daha geniş kitlelere sunuyorlar sanırım yani sadece üniversite içinde değil de şehir genelinde tanıtıyorlar bizde de böyle olsa iyi olur 0 0 Yanıtla
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