KBÜ Bitirme Projeleri Sergisi

Bengü Sadık:

bu tür sergiler öğrencilerin yeteneklerini göstermesi açısından çok değerli ve teknoloji alanında gençlerin ilgisi arttığını görmek gerçekten sevindirici kültür olarak biz de zamanla akademik çalışmaları daha çok destekleyen bir toplum haline gelmemiz lazım böyle adımlar da bunun için önemli